أسباب الدوخة عند الحامل.. وطرق تفاديها

أسباب الدوخة عند الحامل من الأمور التي تشغل بال الحوامل، فهي لا تقتصر على الشهور الأولى فقط بل أحيانًا تمتد لفترات طويلة خلال أشهر الحمل، ورغم ذلك فهي أعراض طبيعية أثناء الحمل خاصة في الثلث الأول من الحمل لكن بعض النساء تستمر معهن الدوخة لشهور طويلة.



اسباب الدوخة عند الحامل :

1- السبب الرئيسي للدوخة أثناء الحمل يرجع إلى ارتفاع الهرمونات التي تسبب اتساع الأوعية الدموية مما يساعد على زيادة تدفق الدم إلى الجنين في رحم أمه ، لكنه يبطئ عودة الدم في الأوردة للأم، وهذا يؤدي هذا إلى انخفاض ضغط الدم عن المعتاد ، مما قد يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ ، ومن هنا تحدث الدوخة عند الحامل.



2- تحدث الدوخة عند الحامل أيضًا بسبب انخفاض مستويات السكر في الدم، والتي قد تحدث عندما يتكيف الجسم مع التغيرات في عملية التمثيل الغذائي، و قد تكون النساء المصابات بفقر الدم أو الذين يعانين من الدوالي أكثر عرضة للدوخة من غيرهن، وخلال الثلث الثاني من الحمل ، قد يزداد حدوث الدوخة لأن رحم الأم المتنامي يضغط على الأوعية الدموية.



3- قد تحدث الدوخة أيضًا في وقت لاحق من الحمل إذا كنت مستلقية على ظهرك ، مما يسمح لوزن الطفل بالضغط على الوريد الأجوف (الوريد الكبير الذي ينقل الدم من أسفل جسمك إلى قلبك).



نصائح لتقليل الدوخة عند الحامل :



1 تجنبي الوقوف لفترات طويلة، و إذا كان يجب عليك الوقوف ، فتأكدي من تحريك قدميك للمساعدة في زيادة الدورة الدموية

2- لا تنهضي أو تجلسي بشكل سريع ومفاجئ، بل انهضي على مهل وببطء

3- تناولي الوجبات الصحية بانتظام، و تجنب وجود فترات طويلة بين الوجبات

4- تجنبي الحمام الساخن فهو يزيد من الشعور بالدوخة عند الحامل

5 - ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة لتجنب تقييد الدورة الدموية



خطوات تساعدك عند الشعور بالدوخة والإغماء خلال الحمل :

1- الجلوس أو الاستلقاء وانخفاض رأسك

2- خذ نفسا عميقا

3- تخفيف أي ملابس ضيقة

4- فتح النوافذ والتحرك نحو الهواء

5- تناول الأطعمة الغنية بالحديد



تحذيرات بشأن الدوخة عند الحامل :



إذا كانت الدوخة عند الحامل مصحوبة بنزيف مهبلي أو ألم في البطن، فيجب التواصل مع الطبيب على الفور، فهذا يمكن أن يكون علامة على الحمل خارج الرحم ، أو المشيمة المنخفضة ، أو انفكاك المشيمة .



كذلك يجب عليك أيضًا الاتصال بالطبيب فورًا إذا كان لديك دوخة متواصلة مصحوبة برؤية غير واضحة أو صداع أو خفقان وسرعة ضربات القلب، فقد يكون هذا أحد أعراض فقر الدم الوخيم أو بعض الأمراض الأخرى التي قد يكون لها تأثير سلبي على الحمل.



أعراض الدوخة المستمرة :

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الدوخة المستمرة بأحاسيس مختلفة ، بما في ذلك:



- الدوار أو الشعور بالإغماء

- عدم الثبات

- فقدان التوازن

- الشعور وكأنك تسبح

- في بعض الأحيان ، يصاحب الدوخة غثيان أو قيء أو إغماء.

-صداع

-وجع الرقبة

- عدم وضوح الرؤية

- فقدان السمع

- صعوبة في التحدث

- خدر أو وخز

-فقدان الوعي

-ألم في الصدر

- القيء المستمر



مصدر المعلومات موقع americanpregnancy .