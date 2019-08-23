أسباب الدوخة المستمرة .. صداع ومشاكل الأذن وسرطانات

أسباب الدوخة المستمرة من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير، نظرًا لأنها عرض ينم عن أسباب كثيرة أبرزها الأنيميا التي يعاني منها الكبار والصغار، ويكون أول عرض لها هو الدوخة المستمرة، والشعور بالدوار وعدم الاتزان، وعادة ما تحدث الدوخة المستمرة فور الاستيقاظ من النوم، أو بعد الجلوس لفترة طويلة ثم النهوض بشكل مفاجئ، فيشعر الشخص بالدوار وكذلك الرؤية الضعيفة.



أسباب الدوخة المستمرة شائعة والسبب الكامن وراءها عادة ليس خطيرًا، وتعتبر دوخة عرضية وليست شيئا يدعو للقلق، ومع ذلك ، يجب عليك إجراء بعض الفحوصات واستشارة الطبيب إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من الدوخة دون سبب واضح أو لفترة طويلة.



أسباب الدوخة المستمرة :

1- أسباب الدوخة المستمرة تشمل الصداع النصفي، وتناول بعض الأدوية، والكحول، كما يمكن أن يكون السبب مشكلة في الأذن الداخلية.



2- قد تكون الدوخة نتيجة الدوار وهو ما يسمى دوخة قصيرة الأجل، وتحدث عند تحرك الشخص بشكل مفاجئ فيفقد اتزانه.



3- قد تكون أسباب الدوخة المستمرة أيضًا مشكلة في الأذن مثل تراكم السوائل بالأذن، وفقدان السمع، وطنين الأذن.



4- هناك سبب آخر محتمل للدوخة المستمرة، وهو ورم غير سرطاني يتشكل على العصب الذي يربط الأذن الداخلية بالدماغ، لكنه يحتاج إلى استشارة الطبيب وتلقي العلاج المناسب.



5- هناك مجموعة أخرى مختلفة من أسباب الدوخة المستمرة، منها :

- انخفاض مفاجئ في ضغط الدم

- مرض عضلة القلب

- قلة تدفق الدم

- اضطرابات القلق

- فقر الدم (انخفاض الحديد)

- نقص السكر في الدم (انخفاض نسبة السكر في الدم)

- عدوى الأذن

- ضربة شمس

- ممارسة الرياضة بشكل مفرط



6- في حالات نادرة ، يمكن أن تحدث الدوخة بسبب مرض التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية أو ورم خبيث أو اضطراب آخر في الدماغ.



أعراض الدوخة المستمرة :

قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الدوخة المستمرة بأحاسيس مختلفة ، بما في ذلك:



- الدوار أو الشعور بالإغماء

- عدم الثبات

- فقدان التوازن

- الشعور وكأنك تسبح

- في بعض الأحيان ، يصاحب الدوخة غثيان أو قيء أو إغماء.

-صداع

-وجع الرقبة

- عدم وضوح الرؤية

- فقدان السمع

- صعوبة في التحدث

- خدر أو وخز

-فقدان الوعي

-ألم في الصدر

- القيء المستمر



اتبع هذه النصائح إذا كانت لديك نوبات من الدوخة المستمرة :



1- الجلوس أو الاستلقاء على الفور عندما تشعر بالدوار والراحة حتى تختفي الدوخة

2- مارس الرياضة البسيطة مثل اليوجا تعمل على تحسين التوازن

3- تجنب النهوض أو الجلوس بشكل مفاجئ

4- تجنب قيادة السيارة أو تشغيل الآلات الثقيلة إذا كنت تواجه الدوخة بشكل متكرر دون سابق إنذار.

5-تجنب الكافيين والكحول والتبغ، إن استخدام هذه المواد قد يؤدي إلى الدوخة أو يزيد الأمر سوءًا.

6-اشرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا

7- احصل على سبع ساعات أو أكثر من النوم يوميًا.

8-تناول نظامًا صحيًا يتكون من الخضراوات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون لتقليل الدوخة المستمرة.

9- إذا لاحظت تكرار الدوخة المستمرة، عليك استشارة الطبيب وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل لمعرفة أسباب الدوخة.

10- تناول الأطعمة الغنية بالحديد، فربما تكون الدوخة المستمرة ناتجة عن نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم.

11- يمكنك تناول المكملات الغذائية والحديد والفيتامينات الجاهزة المباعة بالصيدلية لكن تحت إشراف الطبيب، إذا كان سبب الدوخة سوء التغذية.



مصدر المعلومات موقع healthline الطبي.