مجزرة في عمومية اتحاد الكرة بسبب لائحة فيفا 2019

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائبًا للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله.











قال المصدر ذاته إن العمل بلائحة الفيفا 2019 سوف يطيح بكثير من الأندية ومراكز الشباب التي لا تتوافر فيها شروط تراخيص الأندية ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.وشدد المصدر على أن لائحة الفيفا سوف تؤدى إلى تقليص عدد الأندية ومراكز الشباب من ممثلي الجمعية العمومية من 258 إلى 88 أو 64 ناديا فقط يحق لمسئوليها التصويت على أية قرارات لدى انعقاد أى جمعية عمومية عادية أو طارئة.أشار إلى أن لائحة الفيفا سوف تطيح بمراكز الشباب وصفار الأندية التى كانت دوما سلاح مجالس إدارات اتحاد الكرة فى تمرير القرارات التى تخدم مصالحها الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة.يذكر أن الفيفا قام بتكليف اللجنة الخماسية المؤقتة بـ ـ5 مهام هي إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.