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بـ قوة 100 مليون مصري .. ادعم فرقة الموسيقات العسكرية المصرية في روسيا بتلك الطريقة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:01 م
فرقة الموسيقات العسكرية
فرقة الموسيقات العسكرية المصرية
محمد إبراهيم
تتصدر فرقة الموسيقات العسكرية المصرية تتصدر التصويت على موقع المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، حيث تقترب نسبة التصويت للفرقة من الـ 40 %.

وقد قدمت فرقة الموسيقات العسكرية المصرية عروضها القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، حيث قدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .

وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالًا كبيرًا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض ، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر.

وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضًا تساهم في الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور.

للتصويت لفرقة الموسيقات العسكرية المصرية في روسيا أضغط هنا

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