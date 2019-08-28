نيسان قشقاي تخطف الأنظار في الساحل الشمالي





تشتهر نيسان موتور إيجيبت بسعيها المستمر للوصول لأعلى معايير رضاء العملاء عن كل الخدمات المتكاملة التي تقدمها، حيث تعمل نيسان على ان تكون بالقرب من عملائها في كافة المناسبات، ولذلك حرصت على ان تشارك عملائها بالساحل الشمالي خلال فصل الصيف من خلال عرض السيارة قشقاي في جناح رائع بالقرب من الشاطئ بالتعاون مع اكسون موبيل.واستمرارًا للنجاحات التي تحققها السيارة ال SUV الرائعة نيسان قشقاي في السوق المصري، خطفت السيارة ابصار المصطافين بالساحل الشمالي خلال فترة عرضها الصيفي في الفترة من أخر أسبوع في يوليو وحتى نهاية شهر أغسطس 2019، حيث استمتع العملاء بتجربة قيادة فريدة للسيارة وتعرفوا على كل خصائصها الرائعة.ويستمتع المصطافون بالساحل الشمالي كذلك من خلال الجناح الذي أقامته شركة نيسان موتور إيجيبت لعرض قشقاي بالعديد من المسابقات ومنها رياضة الكرة الطائرة الشاطئية والراكت والعديد من المسابقات الأخرى، وحرص العديد من المصطافين بالقرية بالتقاط الصور في جناح نيسان قشقاي.وتعتبر قشقاي أحد أكثر طرازات نيسان مبيعًا في مصر والعالم في فئة سيارات الـ SUV، فهي الاختيار الأمثل لمن يبحث عن سيارة عائلية عملية، مزودة بمجموعة من أحدث التقنيات العملية التي تجسد رؤية"Nissan Intelligent Mobility"، التي تحول السيارة إلى شريك أكثر استجابة، وتعتمد “قشقاي" على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.2 Turbo يولد 117 حصان عند 4500 دورة في الدقيقة ويعمل بوقود 92 وهو ما يجعل السيارة أقل استهلاكًا للوقود وأكثر كفاءة بين فئاتها.وتقدم" قشقاي " حزمة متكاملة من وسائل الرفاهية تجعلها الافضل في فئتها، حيث تأتي السيارة بسقف بانورامي، ونظام التشغيل والإيقاف الذكي، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، ونظام صوتي عالي الجودة مكون من 6 سماعات ومنفذان USB وAUX، وتقنية البلوتوث للرد على الهاتف من الشاشة الوسطية او عجلة القيادة، كما تقدم قشقاي لعملائها نظام التكيف ثنائي التحكم dual zone Automatic، لتوفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية للركاب.اما عن عوامل الامن والسلامة فتاتي قشقاي بـ 6 وسائد هوائية 2 للسائق والراكب الامامي، 2 جانبية، و2ستائر جانبية بالإضافة لسونار أمامي وخلفي ونظام إضاءة أمامي ذاتي الضبط، وحساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا ركن خلفية. كما تقدم قشقاي نظام متقدم للعزل وتقليل ضوضاء المحرك والرياح ومجموعة متكاملة من انظمة الفرامل المتقدمة، ABS وEBD نظام توزيع إليكتروني للفرامل، ونظام مانع للسرقة immoblizerوتخطط نيسان موتور إيجيبت لزيادة حصتها السوقية في مصر للحفاظ على ما حققته الشركة من نجاحات خلال الفترة السابقة، حيث تعمل الشركة على الارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها للاستمرار في ريادة السوق المصري وتلبية احتياجات قطاع واسع من عملاء نيسان في مصر.