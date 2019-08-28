ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 06:36 م
محمد ايهاب
محمد ايهاب
عمرو الحلواني
توج الرباع المصري الأولمبي محمد إيهاب بميداليتين ذهبيتين جديدتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتوج إيهاب بذهبيتي الكلين بوزن ١٩٠ كجم، بجانب المجموع٣٥٠ كجم.

وفاز الرباع المصري في منافسات الخطف في وزن ٨١ كجم بالميدالية الذهبية بعدما رفع ثقلا وزنه ١٦٠ كجم ليتفوق على جميع المنافسين.

وفي المقابل، حل الرباع المصري أحمد السيد في المركز الثالث في إطار نفس الوزن بعدما رفع ثقلا وزنه ١٤٥ كجم ولم يدخل ضمن المتوجين في الخطف، قبل أن يتوج بفضيتي الكلين والمجموع حيث رفع ثقلا وزنه ١٨٠ كجم، بمجموع ٣٥٠ كجم

يذكر أن الرباعة المصرية رانيا محمود نجحت اليوم في حصد ٣ ميداليات متنوعة في الخطف والكلين والمجموع في وزن ٧١ كجم للسيدات.
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين
محمد إيهاب يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع .. والسيد فضيتين

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

بعد سداده 45 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يتصالح مع منير ثابت

ثقة وحماس.. شاهد تحرك ميدو ولاعبي المقاصة إلى برج العرب قبل مواجهة الزمالك

رزان المغربى بإطلالة جديدة.. والجمهور: مكياج عروسة

بعد امتناعه عن السداد.. تعرف على مصروفات ابنة أحمد الفيشاوي

انيس بوجلبان كلمة السر.. تفاصيل انتهاء ازمة كوليبالي مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان

فساتين قصيرة وقوام مثالي .. شاهد إطلالات مثيرة لـ إيمان العاصي في عيد ميلادها الـ 34