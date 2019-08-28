ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي لـ 19 محافظة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 07:43 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثالث على التوالي، تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بـ 19 محافظة، اعتبارًا من يوم السبت القادم، توزيع 75 طنًا من صكوك الأضاحي.

وتوزع وزارة الأوقاف، الصكوك، في محافظات: «الغربية – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة- الجيزة – سوهاج- الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – المنوفية – المنيا- أسيوط – أسوان- الأقصر – القاهرة- قنا – الفيوم – بني سويف – شمال سيناء»، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثالث 225 طنًا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أن توزيع هذه اللحوم يتم لمستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل يكون بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 محافظة جمعت 15 مليون جنيه من مشروع صكوك الأضاحي

لتوفير 800 طن لحوم .. بروتوكول بين الأوقاف والتموين

الأوقاف: توزيع 75 طنا من لحوم الأضاحي .. الجمعة المقبلة

توزيع 4 أطنان لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في بني سويف

الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم أضاحي بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والسويس

الأوقاف: توزيع ١٠ أطنان لحوم أضاحي في الإسماعيلية والوادي الجديد وبورسعيد

ترشيحاتنا

بعد امتناعه عن السداد.. تعرف على مصروفات ابنة أحمد الفيشاوي

خليفة محمد شوقى.. الاهلى لم يخسر سوى مرة واحده في وجود هذا اللاعب

رضا عبدالعال لـ جهاد جريشة: رجعت فى كلامك ليه .. فيديو

منعاً للإحراج.. قطر تضطر إلى سحب أموالها من أوروبا

اخبار الرياضة.. هذا مدرب الأهلي الجديد.. بديل عامر حسين.. رسالة فرج عامر لاتحاد الكرة

احلي ايام .. أحمد السقا يرد على صلاح عبد الله بعد الكشف عن جذوره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبس مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة فى حادث غرق الطفل ياسين ..صور

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد إطلالات محتشمة وجريئة لـ غادة رجب

بعد رسالة غزل .. شاهد جمال وأناقة المذيعة اللبنانية كريستيان