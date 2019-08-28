الأوقاف توزع 75 طن لحوم أضاحي لـ 19 محافظة

تواصل وزارة الأوقاف للأسبوع الثالث على التوالي، تنفيذ خطتها في توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بـ 19 محافظة، اعتبارًا من يوم السبت القادم، توزيع 75 طنًا من صكوك الأضاحي.



وتوزع وزارة الأوقاف، الصكوك، في محافظات: «الغربية – الشرقية – كفر الشيخ – البحيرة- الجيزة – سوهاج- الدقهلية – الإسماعيلية – الإسكندرية – المنوفية – المنيا- أسيوط – أسوان- الأقصر – القاهرة- قنا – الفيوم – بني سويف – شمال سيناء»، ليصل إجمالي ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثالث 225 طنًا.



وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على أن توزيع هذه اللحوم يتم لمستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل يكون بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم.







