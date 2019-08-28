لتعديل قانون القيمة المضافة..سامح عاشور: مشروع قانون أمام النواب

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل.



وأضاف عاشور، أن القانون يعد من أجل استبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته ، موضحًا ان هذا البند هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة.



وتابع ، أن النقابة ستقدم أيضا مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا".



