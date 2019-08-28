أصالة تحصد 15 مليون مشاهدة بألبومها الجديد.. في قربك

حققت الفنانة السورية أصالة نصري، نجاحًا كبيرًا بأحدث ألبوماتها الغنائية الذي يحمل اسم «في قربك»، حيث بلغ إجمالي مشاهدات أغاني الألبوم 15 مليونا و168 ألف مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



وجاءت «نكتة بايخة» في مقدمة الأغاني، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، بعد 3 أسابيع من طرحها، وفي المركز الثاني أغنية «مبقاش سر» برصيد 4 ملايين و600 ألف، أما أحدث أغاني الألبوم، فكانت أغنية «جابوا سيرته» هي الأكثر استماعًا، فحققت أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها.



وتضمن ألبوم أصالة الجديد 10 أغان، هي على الترتيب: (في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد).



وكانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.



والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية «مبقاش سر» من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: فهد، وتريات: فهد، تنفيذ وتريات: تامر غنيم.



والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات : ناصر الجيل، الحان وتوزيع: آدم حسين، جيتار : اوسو، مهندس صوت: أندرو داوود، ميكس: لندن.



على جانب آخر، أعلنت أصالة نصري عن موعد حفلها القادم في الطائف، حيث نشرت فيديو عبر حسابها على انستجرام" علقت عليه: "جمهوري السعودي الحبيب، ألقاكم يوم 28 أغسطس في الطائف، مصيف العرب، على مسرح سوق عكاظ التاريخي".