لـ خريجي كليات الطب.. قرض تمويل الطبيب من البنك العربي الإفريقي لتجهيز عيادتك

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي، برامج التمويل لقطاع المهن الطبية من خلال قرض "تمويل الطبيب" الذى صمم خصيصًا للأطباء والصيادلة وأطباء التحاليل والأسنان ويقدم "تمويل الطبيب" عالم متكامل من الحلول المالية التي تجمع ما بين سرعة الإجراءات والمرونة الفائقة لكي تتناسب مع احتياجاتهم الحياتية والمهنية لشراء أجهزة حديثة وتطوير عياداتهم ومعاملهم الطبية.





مزايا قرض الطبيب

الخصائص والمميزات

أسعار فائدة متميزة

قيمة التمويل تصل الي 350,000 جنيه

مرونة في مدة سداد التمويل تصل الي 60 شهرًا

إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد

إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى ثلاث مرات في السنة الواحدة

إمكانية مد فترة سداد التمويل





الشروط العامة والمستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

إيصال مرافق "غاز – كهرباء"

صورة من تصريح مزاولة مهنة

صورة من اخر مؤهل أكاديمي

صورة من عضوية النقابة

تمويل شراء أجهزة طبية





الخصائص والمميزات

أسعار فائدة متميزة

قيمة التمويل تصل الي 1,000,000 جنيه

مرونة في مدة سداد التمويل تصل الي 60 شهرًا

إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى ثلاث مرات في السنة الواحدة

إمكانية مد فترة سداد التمويل

الشروط العامة والمستندات المطلوبة





صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

إيصال مرافق "غاز او كهرباء"

أصل عرض السعر من المورد

صورة من تصريح مزاولة مهنة

صورة من عضوية النقابة

صورة من عقد إيجار أو ملكية المكان "صيدلية/ معمل/ عيادة/ مستشفى... الخ".