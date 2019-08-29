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اقتصاد

لـ خريجي كليات الطب.. قرض تمويل الطبيب من البنك العربي الإفريقي لتجهيز عيادتك

الخميس 29/أغسطس/2019 - 04:40 ص
البنك العربي الإفريقي
البنك العربي الإفريقي
أحمد عبد القوى - ميس رضا
يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي، برامج التمويل لقطاع المهن الطبية من خلال قرض "تمويل الطبيب" الذى صمم خصيصًا للأطباء والصيادلة وأطباء التحاليل والأسنان ويقدم "تمويل الطبيب" عالم متكامل من الحلول المالية التي تجمع ما بين سرعة الإجراءات والمرونة الفائقة لكي تتناسب مع احتياجاتهم الحياتية والمهنية لشراء أجهزة حديثة وتطوير عياداتهم ومعاملهم الطبية. 

مزايا قرض الطبيب
الخصائص والمميزات
أسعار فائدة متميزة
قيمة التمويل تصل الي 350,000 جنيه
مرونة في مدة سداد التمويل تصل الي 60 شهرًا
إمكانية زيادة قيمة التمويل خلال فترة السداد
إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى ثلاث مرات في السنة الواحدة
إمكانية مد فترة سداد التمويل

الشروط العامة والمستندات المطلوبة:
صورة من بطاقة الرقم القومي السارية
إيصال مرافق "غاز – كهرباء"
صورة من تصريح مزاولة مهنة
صورة من اخر مؤهل أكاديمي
صورة من عضوية النقابة 
تمويل شراء أجهزة طبية

الخصائص والمميزات
أسعار فائدة متميزة
قيمة التمويل تصل الي 1,000,000 جنيه
مرونة في مدة سداد التمويل تصل الي 60 شهرًا
إمكانية تأجيل القسط الشهري حتى ثلاث مرات في السنة الواحدة
إمكانية مد فترة سداد التمويل
الشروط العامة والمستندات المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية
إيصال مرافق "غاز او كهرباء"
أصل عرض السعر من المورد
صورة من تصريح مزاولة مهنة
صورة من عضوية النقابة
صورة من عقد إيجار أو ملكية المكان "صيدلية/ معمل/ عيادة/ مستشفى... الخ".
كشف حساب بنكي لمدة 12 شهر تسبق تاريخ طلب التمويل.

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