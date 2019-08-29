جرام 21 يسجل 710 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الخميس 29 - 8 - 2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 710 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 610 جنيهات.



كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 810 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5656 و5672 جنيه.



وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 741 إلى 743 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 471 و473 جنيها، وعيار 12 من 404 و405 جنيهات.



وعلى المستوى العالمى تراجع الذهب أمس بعد‭‭‭ ‬‬‬مكاسب تجاوزت واحدا بالمائة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على ستة أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأمريكية.



ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1537.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وكان المعدن قد لامس يوم الإثنين 1554.56 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام.



وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 بالمائة إلى 1546.50 دولار للأوقية.



وما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 بالمائة أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة.

