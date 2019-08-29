OPPO تطلق 3 نسخ من Reno 2.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

يبدو أن شركة OPPO الصينية تسير بخطوات ناجحة للسيطرة على سوق الهواتف الذكية، وهو الأمر الذى يتضح بعد طرحها أمس عن أحدث أيقوناتها للعام الحالى Oppo Reno 2 بثلاث إصدارات مختلفة ترضى كل الأذواق.





كشفت الشركة عن Reno2 بثلاث نسخ، هى النسخة الصلية منه، ونسخة Oppo Reno2 Z، و Oppo Reno2 F، ونستعرض فيما يلى إصدارات الهاتف المختلفة :









1- Oppo Reno2

يأتى Reno2 بشاشة كاملة كبيرة قياس 6.5 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





وزودت أوبو Reno2 بمعالج ثماني الأنوية من نوع Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G ، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.





ويحتوي Reno2 على كاميرا رباعية أساسية خلفية بدقة 48 و 13 و 8 و 2 ميجابيكسل مع ميزة OIS، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل، بفضل الموتور المخصص لتحريكها عند الحاجة لإستخدامها.





وبالطبع يتطلب Reno2 بطارية قوية، تبلغ سعتها 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة VOOC Flash Charge 3.0 ، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.





ويأتي Reno2 فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 470 يورو مايعادل 8500 جنيه مصري.









2- Oppo Reno2 Z

يأتى Oppo Reno2 Z بشاشة كاملة كبيرة قياس 6.53 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





وزودت أوبو Oppo Reno2 Z بمعالج ثماني الأنوية من نوع Mediatek MT6779 Helio P90، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.





ويحتوي Oppo Reno2 Z على كاميرا رباعية أساسية خلفية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع ميزة OIS، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل، بفضل الموتور المخصص لتحريكها عند الحاجة لإستخدامها.









وبالطبع يتطلب Oppo Reno2 Z بطارية قوية، تبلغ سعتها 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة VOOC Flash Charge 3.0 ، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.





ويأتي Oppo Reno2 Z فى لونين هما الأسود والأخضر، مقابل 380 يورو مايعادل 7000 جنيه مصري.









3- Oppo Reno2 F

يأتى Reno2 F بشاشة كاملة كبيرة قياس 6.53 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع قارىء للبصمة أسفل الشاشة نفسها.





وزودت أوبو Reno2 F بمعالج ثماني الأنوية من نوع Mediatek MT6771V Helio P70، مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.









ويحتوي Reno2 F على كاميرا رباعية أساسية خلفية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع ميزة OIS، مع كاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل، بفضل الموتور المخصص لتحريكها عند الحاجة لإستخدامها.





وبالطبع يتطلب Reno2 F بطارية قوية، تبلغ سعتها 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة VOOC Flash Charge 3.0 ، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.





ويأتي Reno2 F فى لونين هما الأسود والأخضر، بينما لم تكشف الشركة عن سعر الهاتف بعد.