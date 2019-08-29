تطوير المحور الرئيسي وميداني «الكفراوي والرواد» بالعاشر من رمضان

قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان المشرف على جهاز خليج السويس، إنه جار حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المحور الرئيسي بمدينة العاشر من رمضان وميداني الكفراوي والرواد وكذلك أعمال تطوير التقاطعات بطريق أبوبكر الصديق بمركز المدينة.



وأضاف رئيس الجهاز: تشمل أعمال التطوير توسعة الطريق ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية للمحور الرئيسي وتنفيذ أعمال الزراعة والإنارة ونوافير المياه بميادين الكفراوي والرواد بالمدينة، مشيرًا إلى أنه أصدر تكليفاتٍ إلى مسئولي الإدارات المختصة بجهاز المدينة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في المواعيد المحددة وكذلك إزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة وتطوير المدن الجديدة، وكذا في إطار المتابعة الدورية لإنهاء المشروعات التي يجري تنفيذها بتلك المدن.