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رياضة

مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر .. مستند

الخميس 29/أغسطس/2019 - 12:32 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعى
حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر على النحو التالي:

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندرى يوم الأحد الموافق الأول من سبتمبر المقبل فى الثامنة مساء بإستاد الإسماعيلية.

ويواجه الفائز من لقاء بيراميدز مع حرس الحدود فى دور الثمانية المقرر له غدا الجمعة مع بتروجت فى الدور قبل النهائى يوم الاثنين الموافق الثانى من سبتمبر المقبل فى الثامنة مساء بإستاد بتروسبورت .

ووضعت لجنة المسابقات القرارات الخاصة بالمباراتين على النحو التالى :

- إذا انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين .
- إذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من علامة الجزاء لتحديد الفريق الفائز والذى يصعد الى الدور التالى .

- النادى المذكور أولا يرتدى الزى الأصلى والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا تماما للزى الأصلى .
- النادى المذكور أولا مسئول عن كور المباراة .
- تكليف فرعى الإسماعيلية والقاهرة المقام فى نطاقهما المباراة بالنواحى التنظيمية للمباراة من حيث سيارات الإسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين وضيافة المقصورة وغرف الحكام .
مواعيد مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر .. مستند

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