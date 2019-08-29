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رياضة

بعد الفوز على المقاصة.. هكذا يستعد ميتشو لمواجهة الاتحاد فى الكأس

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:05 م
ميتشو
ميتشو
ملك موسى
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو متابعة تسجيل مباراة الاتحاد السكندري والعربي الكويتي في البطولة العربية لدراسة الفريق السكندري.

يأتي هذا لتحديد نقاط القوة والضعف بالمنافس لاستغلالها في المباراة المقبلة بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مساء الأحد المقبل مع الاتحاد على ملعب الإسماعيلية في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر .

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق يوم السبت بالإسماعيلية استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر في نصف نهائي البطولة.

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