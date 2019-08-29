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رياضة

المدير الفني لكرة اليد بـ النادي الأهلي: نستعد بقوة لبداية الدوري

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد بقوة لانطلاق مشواره في بطولة الدوري خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن فترة الإعداد كانت جيدة وتحقق الأهداف المطلوبة منها.

وأوضح المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن بداية فترة الإعداد شهدت غياب اللاعبين الدوليين، لكن الأمور كانت تسير بشكل جيد بعد أن تم التركيز في البداية على النواحي البدنية وأعقب ذلك التجهيز للجوانب الخططية قبل خوض عدد من المباريات الودية، التي استفاد منها الفريق بشكل كبير.

وأكد المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني يواصل العمل بقوة من أجل تجهيز اللاعبين للوصول الى أفضل مستوى خلال الأيام المتبقية قبل إنطلاق بطولة الدوري ، من أجل تحقيق أفضل النتائج والمنافسة على البطولات.

وأشار المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، إلى أن التعاقدات التي أبرمها النادي قوية في ظل ما يتمتع به محمد جمال وأحمد عادل وباهر البدراوي من إمكانيات فنية وبدنية سوف تساعد الجهاز الفني على توظيفهم بشكل مناسب خلال مباريات الفريق بالموسم الجديد.

وأضاف المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن مجموعة اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم يملكون مقومات مميزة، وهو ما ظهر خلال مشاركة الثلاثي عبد الرحمن طه وعمر خالد كاستيللو وأحمد راضي مع منتخب الشباب في بطولة العالم بإسبانيا الذي فاز بالمركز الثالث، وأشاد بتألق لاعبي الأهلي مع منتخب تحت 19 عاما والمساهمة في الفوز بكأس العالم للناشئين في مقدونيا.

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