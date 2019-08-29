شاهد... أحدث ظهور لـ أحمد حسن

نشر أحمد حسن عميد لاعبى العالم، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات، انستجرام.



وظهر أحمد حسن بالكاجول، حيث يحرص دائما على التفاعل مع متابعيه بصفة مستمرة، ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية.



يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.