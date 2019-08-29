التربية والتعليم: توزيع المدارس اليابانية يشمل جميع الأقاليم.. فيديو

قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم إن تجربة هذه المدارس كانت العام الماضي، وتم التنفيذ فى 35 مدرسة على مستوى الجمهورية.



وأضاف الرفاعي فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية" دى ام سى" أن توزيعة المدارس اليابانية تشتمل على جميع الأقاليم المصرية.



وتابع أن العام الماضي كان هناك 3400 طالب بالمدارس اليابانية ويعتبر عددا لابأس به، مشيرا إلى أنه إقبال معقول للغاية حيث إنها مدارس ذات وضع معين.



واستطرد أن الناس تفاجأت بالمدارس اليابانية حيث كان التخيل بأن الدراسة كانت ستكون باللغة اليابانية ولكن الحقيقة أن هذه المدارس تعمل على أنشطة تعليمية بشكل ياباني.