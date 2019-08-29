ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التربية والتعليم: توزيع المدارس اليابانية يشمل جميع الأقاليم.. فيديو

الخميس 29/أغسطس/2019 - 06:47 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال مالك الرفاعي، مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم إن تجربة هذه المدارس كانت العام الماضي، وتم التنفيذ فى 35 مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الرفاعي فى حواره لبرنامج "اليوم" عبر فضائية" دى ام سى" أن توزيعة المدارس اليابانية تشتمل على جميع الأقاليم المصرية.

وتابع أن العام الماضي كان هناك 3400 طالب بالمدارس اليابانية ويعتبر عددا لابأس به، مشيرا إلى أنه إقبال معقول للغاية حيث إنها مدارس ذات وضع معين.

واستطرد أن الناس تفاجأت بالمدارس اليابانية حيث كان التخيل بأن الدراسة كانت ستكون باللغة اليابانية ولكن الحقيقة أن هذه المدارس تعمل على أنشطة تعليمية بشكل ياباني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الاستثمار: المدارس اليابانية نقلة جيدة في التعاون بين البلدين .. فيديو

ترشيحاتنا

لماذا تم تنصيب جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام.. اعرف التفاصيل

3 سوبر ماما.. مى كساب تعلن عن حملها الثالث

عبارة إذا أكثرت منها جلبت لك الكثير من الخير.. تعرف عليها

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

فيديوجراف| الصدفة تكشف زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

الأهلي يعلن انضمام صفقة جديدة في اللحظات الأخيرة.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها