أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في العالم

أختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية .



وقال ميسي عقب تتويجه باللقب، أنه عمل كل ما في جهده خلال الموسم الماضي، والتتويج بهذا اللقب نتاج لمجهود كبير من فريق كامل ليس من شخص واحد، ويجب علينا المحافظة على الألقاب الفردية والجماعية مع برشلونة الفريق الذي طالما انتميت اليه.



وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.