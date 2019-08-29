ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ميسي بعد تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في العالم

الخميس 29/أغسطس/2019 - 07:02 م
ميسي
ميسي
عمرو ابوبكر
أختار الاتحاد الأوروبي "يويفا" ليونيل ميسي نجم برشلونة كأفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا 2019 وذلك على هامش الحفل المقام في مدينة موناكو الفرنسية .

وقال ميسي عقب تتويجه باللقب، أنه عمل كل ما في جهده خلال الموسم الماضي، والتتويج بهذا اللقب نتاج لمجهود كبير من فريق كامل ليس من شخص واحد، ويجب علينا المحافظة على الألقاب الفردية والجماعية مع برشلونة الفريق الذي طالما انتميت اليه.

وبدأ حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا في تمام السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت نيوز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم " يويفا" أعلن القائمة التي تتنافس على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، والتي ضمت الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم ليفربول ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

صراع شرس بين فان دايك وميسي ورونالدو.. يويفا يعلن جوائز الأفضل في أوروبا

ميسي ورونالدو وفان دايك.. ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا؟

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019

قناة مجانية تنقل حفل جوائز الأفضل في أوروبا

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

ترشيحاتنا

مجلس الخطيب يحسم الأمر.. عرض مهاجم تونسي على الأهلي وكلمة السر وليد ازارو

رسميا.. صفقة جديدة بين الزمالك ومصر المقاصة

لا تشرب الدواء.. صحة البرلمان تكشف سر التفتيش عن البريجابلين بالصيدليات

بث مباشر.. حفل جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2019 YouTube

صور فضائية تكشف فشلا جديدا للنظام الإيراني.. تفاصيل

بـ أكمام مكشوفة.. يارا تستعرض جمالها على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف الأكتاف.. شاهد.. بوسى شلبى بصحبة محمود حميدة فى سوريا

هندى صبرى تخطف الأنظار بمهرجان فينسيا السينمائي.. صور

بـ هاف ستومك مكشوف الصدر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير متابعيها