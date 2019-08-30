سماح أبوهشيمة تكتب.. اختر الرفيق لقلبك قبل دربك

تعددت مسميات الاصدقاء مابين الزميل والرفيق والصديق قالوا الاقرب هو ذلك و الابعد هو ذاك .



تخافتت امامي الكثير من العبارات عن الاصدقاء ولكن لم يلفت انتباهي سوى عبارة " اختر لقلبك الرفيق قبل ان تختاره لدربك " لم اعي حينها المعنى الصحيح لها حتى توالت علي الوانا من الصداقات كان لكل منها نهاية تشبه شكلها .



إلا أنني لم أر قط كمثل الصديق الذي انتشلني من ظلمة لم ادرك انني بها يوما حينها ادركت تلك العبارة ؛ ان يكون رفيقا يرتاح له القلب ليس من تشابهت معه الخصال سواء أكانت محمودة او غيرها ، وليس ايضا من تشابهت معه في المستوى المادي او الثقافي او المظهر الخارجي لكلاهما .



أن يكون رفيق تعبث معه بكلماتك وقت غضبك بأريحية طبعك ، ان يكون مدفئة لك في الشتاء و شاطيء صيفا و الوانا من المشاعر التي تتعارك ربيعا ومانعا لسقوطك خريفا .

ينتشلك من اللاشيء الى كل شيء ، أن ترى فيه جميع الاصدقاء يعبس لعبوسك و يسر لسرورك ، ان يعانقك بدعائه في مناجاته ليلا مع الله وأن تصلك تلك بأن تتحسس اطمئنانا في كل حسرات تصيبك ، ينزع منك شرك و يمنحك الخير اجمع .



ليس من الضروري ان تجتمعان على الهدف ذاته ، ولكن كلا منكما يعين الاخر على تحقيق هدفه.



فهو مصدر للصحبه والترفيه والنصح والحل للازمات هو مصدر لقبولك كما انت وهذا يكفيك ان تتسع لك الدنيا من بعد وجوده .



فرفيق القلب يشمل رفيق الدرب

