استقبال جماهيري لـ براد بيت قبل عرض فيلم Ad Astra بمهرجان فينيسيا

استقبلت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولى، مساء الخميس، العرض العالمي الأول لفيلم الخيال العلمي والدراما "Ad Astra" للنجم براد بيت.



وقبل الدخول لقاعة العرض تفاعل النجم الأمريكى مع الجمهور الغفير الذى حضر خصيصا لتحية نجمهم المفضل، قبل مشاركته ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.



فيلم "Ad Astra" تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء روي ماكبرايد (براد بيت)، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية طموحة لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقًا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.



يشارك "بيت" في بطولة الفيلم، تومي لي جونز، روث نيجا، دونالد ساذرلاند، جيمي كينيدي، تأليف جيمس جراي وإيثان جروس، ومن إخراج جيمس جراي. ومن المقرر طرحه بصالات السينما في 20 سبتمبر المقبل.



كان براد بيت قد شهد عرض فيلمه Once Upon a Time in Hollywood فى مسابقة مهرجان كان السينمائى الرسمية شهر مايو الماضى، وتدور أحداثه عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، ويكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.