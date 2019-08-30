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سبحان الله .. الأغنياء عرضة للسرطان أكثر من الفقراء لهذا السبب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:53 ص
علامات سرطان القولون
علامات سرطان القولون
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور أحمد عبد العزيز؛ الطبيب المعالج للإعلامي شريف مدكور؛ ان سرطان القولون بدأ في الانتشار؛ موضحا أن السبب الأساسي لهذه السرطان هي طريقة الاكل الغربية التي تعتمد على الدهون واللحوم .

وأضاف خلال برنامج «معكم»؛ المذاع على فضائية «سي بي سي»؛ وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»؛ أنه طريقة الأكل التي بها لحوم كثيرة وأليف قليلة تسبب سرطان القولون؛ لانه تحتوي على دهون حيوانية كثيرة.

وردد: « الناس الأغنياء بياكلوا لحمة ويحمروها في السمنة؛ إنما الفقراء بياكل جبنه وخضار أو بطيخ أو خس»؛ مشيرا إلى أن سرطان القولون ينشر لذلك يجب استئصال الجزء المصاب.

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