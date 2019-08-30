بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

شاركت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بصورة جديدة لها خلال إستمتاعها بالأجازة الصيفية.أطلت بلقيس فى الصورة بإطلالة صيفية أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بنقوشات الورد الراقية و المبهجة، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارت الأنيقة و العصرية.فيما أعتمدت على عرها المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة المتناسقة مع ملامحها و إطلالتها الصيفية.