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بين الناس

الكلاب الضالة تسبب الذعر لأهالي حسن محمد بفيصل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:59 م
كلاب ضالة
كلاب ضالة
أرسل محمد أمين شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشارع حسن محمد المتفرع من شارعي فيصل والهرم بمحافظة الجيزة.

وقال أمين في شكواه إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر بالمنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

‌ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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