الكلاب الضالة تسبب الذعر لأهالي حسن محمد بفيصل

أرسل محمد أمين شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة بشارع حسن محمد المتفرع من شارعي فيصل والهرم بمحافظة الجيزة.



وقال أمين في شكواه إن الكلاب تصيب الأطفال والكبار بالفزع والذعر بالمنطقة، مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



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