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فن

بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 04:51 ص
هنادى مهنا
هنادى مهنا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة جديدة له من خلال خاصية ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات " انستجرام ".

وعلقت هنادى مهنا على الصورة : قائلة :Happy weekend

يذكر أن هنادى مهنى، شاركت خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "زلزال" الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، وتجسد من خلاله شخصية تدعى "أمل" تعيش قصة حب مع بطل العمل.

مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصري وحسام داغر وهنادي مهنى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد
بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد
بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد

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