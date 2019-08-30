ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت ليلى ابنة الفنان أحمد زاهر، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة لها.



وظهرت ليلى فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلونا بنى اتسم ببعض النقوشات الغريبة، ونسقت معه سترة قطنية سوداء وجاكيت جينز أسود.



فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموجة المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمال ملامحها، وأكملت إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية.



