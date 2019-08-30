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بينهم بحارة ومخرج شهير.. أوكرانيا تنفى إتمام صفقة للسجناء مع روسيا

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:38 ص
بوتين
بوتين
شيرين عادل
عرضت فضائية يورونيوز، تقريرا بعنوان أوكرانيا تنفي إجراء أي تبادل للسجناء مع روسيا بينهم بحارة.

ووفقا للتقرير فإن أوكرانيا قد نفت إجراء أي تبادل للسجناء مع روسيا بينهم بحارة وكان المدعي العام الأوكراني قد صرح مساء أمس الخميس إن سجناء أوكرانيين بينهم بحارة والمخرج أوليج سينتسوف عائدون إلى البلاد بعد إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا.

وكانت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان قد ذكرتا أمس الخميس أن روسيا نقلت المخرج سينتسوف من سجن قطبي ناء إلى موسكو في إطار المحادثات مع كييف بشأن صفقة تبادل محتملة.

ويمثل تبادل السجناء نصرًا لزيلينسكي الذي انتخب رئيسا قبل أشهر بعد أن وعد بإنهاء الصراع المسلّح في شرق أوكرانيا حيث أعلنت منطقتا دونيتسك ولوغانسك جمهوريتين مستقلتين مواليتين لموسكو.

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