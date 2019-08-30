المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي تشيد بنجاح قمة التيكاد

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الإفريقي وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان الكلمات الختامية للقمة التيكاد السابعة في نهاية أعمالها اليوم الجمعة.



وأكد الرئيس السيسي فى كلمته الختامية أهمية تعزيز الصداقة اليابانية الإفريقية فى إطار المصالح المشتركة مع إحترام سيادة الدول، كما توجه بالشكر للمنظمين لتيكاد ٧ لدورهم في توثيق العلاقات بين الإتحاد الأفريقي واليابان، موضحا أنه من المهم إتباع خطة العمل بهدف التنمية المستدامة وإحلال السلام فى افريقيا.



وأضاف أن أفريقيا تتجه نحو التنمية ومرحلة جديدة من التجارة والاستثمار يجب البناء عليها لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين القارى والإقليمي، ووجد الدعوى للقطاع الخاص الياباني والعالمي للتعاون والاستثمار فى أفريقيا، من أجل دعم التطور فى القارة مما يعود بالنفع على دول القارة ويسهم فى تحقيق الامن والاستقرار بين شعوبها.



من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني، إنه منذ بدء التيكاد فى ١٩٩٣ لم تتدخر اليابان جهدا فى دعم التنمية والاستقرار فى أفريقيا، منوها إلى دور الشركات اليابانية فى أفريقيا.



وأعرب عن دعم القطاع الخاص بشكل دائم لإنجاز الكثير بين اليايان وأفريقيا.



وأكدت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي علي نجاح قمة التيكاد ٧ التى أنهت أعمالها اليوم بيوكوهاما باليابان.



وأوضحت تناول مناقشات القمة سبل التعاون المشترك بين أفريقيا واليابان من أجل التنمية المستدامة والتطور العلمى والاقتصادى فى أفريقيا، وأنه تم اعتماد إعلان يوكوهاما ٢٠١٩ ، وخطة العمل التى سبق واعتمدها الوزراء على مستوى القمة.



وأشارت إلي تناول أعمال القمة مناقشات قطاعية بين الحكومات والقطاع الخاص حول موضوعات العلوم والتكنولوجيا والتطوير، وتنمية الشباب من أجل التنمية، الزراعة، و التغير المناخى وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية، والإقتصاد الأزرق، ودعم السلم والأمن والاستقرار.



وأضافت المستشار القانوني للاتحاد أنه تم مناقشات دعم السلم والأمن فى أفريقيا خلال أعمال القمة.



وقدم موسى فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عرضا للتطورات فى حالة السلم فى أفريقيا، السلام التى عقدت فى القارة لإحلال السلم فى عدد من البلدان ومنها أفريقيا الوسطى، وكذلك الإتفاق الأخير بتشكيل الحكومة الوطنية فى السودان وغيرها.



وأضافت أنه في نهاية أعمال القمة قدم مجموعة من التقارير ،منها تقرير الدكتور محمد الغانم نائب رئيس البنك الدولى للمنطقة الافريقية الخاص بالجلسة القطاعية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا والتطوير.



وقدم اشيم ستاينر المدير التنفيدى للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة تقرير الجلسة الخاصة بتنمية الشباب من اجل التنمية، و جوزيفا ساكو مفوضة الإتحاد الإفريقي للزراعة.



وقدمت تقرير الجلسة الخاصة بالزراعة، وبيينس جواناس نائب سكرتير عام الأمم المتحدة والمستشار الخاص لأفريقيا قدمت تقرير الجلسة الخاصة بالتغير المناخى وتقليل مخاطر الكوارث الطبيعية.



وفى النهاية قدم وزير خارجية اليابان تقرير الجلسة الخاصة بالإقتصاد الازرق.