الاكسلانس .. عمرو سعد يتناول الطعام بإطلالة غريبة

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهر عمرو سعد فى الصور يرتدي ترينج اسود داخل احد المطاعم ، وبشعر طويل .



وتفاعل عدد كبير من جمهور عمرو سعد مع الصورة بسبب اطلالته الغربية ، وجاءت التعليقات كالتالى : "الاكسلانس - انت قايم من السرير على المطعم على طول - حلوة قصة الشعر دى".



يذكر أن الفنان عمرو سعد يعرض له فيلم "حملة فرعون تأليف كريم حسن بشير، بطولته ومحمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.