ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاكسلانس .. عمرو سعد يتناول الطعام بإطلالة غريبة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:05 م
عمرو سعد
عمرو سعد
منار نور
نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر عمرو سعد فى الصور يرتدي ترينج اسود داخل احد المطاعم ، وبشعر طويل .

وتفاعل عدد كبير من جمهور عمرو سعد مع الصورة بسبب اطلالته الغربية ، وجاءت التعليقات كالتالى : "الاكسلانس - انت قايم من السرير على المطعم على طول - حلوة قصة الشعر دى".

يذكر أن الفنان عمرو سعد يعرض له فيلم "حملة فرعون تأليف كريم حسن بشير، بطولته ومحمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، ومايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ سينمات السعودية .. عرض فيلم سبع البرمبة وحملة فرعون

انخفاض ملحوظ في إيرادات حملة فرعون لعمرو سعد

حملة فرعون يتخطى 14 مليون جنيه

14 مليونا و364 ألفا جنيه إيرادات فيلم عمرو سعد بعد 3 أسابيع

إيرادات حملة فرعون تقترب من 15.5 مليون جنيه

عرض حملة فرعون في الإمارات .. الخميس المقبل

ترشيحاتنا

لبنان يحرج وزير الخارجية التركي بشأن ناقلة النفط الإيرانية

الجيش الإسرائيلي يكشف عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

موجز الفن: سمير صبري يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة .. وهبة مجدي: أتمنى أن أقدم برنامجا اجتماعيا

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

شرخ في الصدر وخلع فى الكتف وغرز في الرأس.. تعرف على آخر تطورات حالة عمرو زكي بعد حادث العلمين

سينتقل بهذا النادي .. صحيفة مغربية تكشف مصير وليد أزارو مع الأهلي

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية ... كارمن سليمان تستعرض رشاقتها

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد