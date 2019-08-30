كيف عاقبت واشنطن جمال بنك اللبناني وحزب الله .. تفاصيل

كشف مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، أن البنك اللبناني الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات، والمعروف باسم "جمال بنك" أو جمال تراست كان يعمل على تقديم خدمات مالية متنوعة لميليشيات حزب الله.



وأكد المسؤول الأمريكي، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية، أن البنك اللبناني تواطأ بشكل معروف مع نائب يمثل ميليشيات حزب الله في البرلمان اللبناني.



وأوضح المسؤول الأمريكي أنه قبل إعلان فرض العقوبات على البنك، تواصلت واشنطن مع الحكومات الصديقة والبنوك العالمية لتجميد كل أصول المصرف في الخارج.



وشدد المسؤول في وزارة الخزانة أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كل فرد أو مؤسسة تقدم دعما لميليشيات حزب الله بمعزل عن انتمائهم أو جنسياتهم.



وأفاد المسؤول الأمريكي أن مسؤولية صحة النظام المالي اللبناني تقع على عاتق الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي وكل المخاطر التي تواجه النظام المالي اللبناني هي بسبب ميليشيات حزب الله.



وأضاف أنه لن يسمح لميليشيات حزب الله بمواصلة أنشطتها الخبيثة بمعزل عن شكل أي إدارة أمريكية أو أي نتيجة للمفاوضات مع إيران.

