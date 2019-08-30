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رياضة

انقسام فى الزمالك حول التعاقد مع لاعب الاهلى

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:42 م
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
القسم الرياضي
تردد اسم كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، داخل جدران نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الأمر بعد خروج اللاعب بشكل رسمي من قائمة الأهلي مؤخرا.

ويرى مسئولو نادي الزمالك أن اللاعب مازال صغير السن ولديه مستقبل واعد لامتلاكه قدرات مميزة.

ودار حديث بين مسئولي الزمالك حول فكرة التعاقد مع اللاعب، وأكد بعض منهم أن مهارات نيدفيد تتوافق مع الطريقة التي يلعب بها الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، لاسيما أن نيدفيد يجيد اللعب على الأطراف وكذلك في العمق.

وعلم صدي البلد أن هناك بعض المعارضين داخل الزمالك لفكرة التعاقد مع اللاعب، خاصة أنه يعاني من إصابة ولن يتمكن من العودة إلى الملاعب إلا بعد ثلاثة أشهر على الأقل.

وأضافت جبهة المعارضة في مبرراتها برفض التعاقد مع نيدفيد لامتلاك الزمالك لعدد وافر من اللاعبين في نفس مركزه، وهو ما يؤكد لعدم حاجة الفريق الأبيض لخدماته.

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