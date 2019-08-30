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أخبار العالم

بعد اعتداء قوات تركية.. سوريون يحرقون صورة أردوغان.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:01 م
سوريون يحرقون صورة
سوريون يحرقون صورة أردوغان
رحيم يسري
رصد مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلامية عددا من السوريين الغاضبين يحرقون صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأحرق السوريون الصورة بعد قيام حرس الحدود التركي بالهجوم على متظاهرين سوريين بقنابل الغاز المسيل للدموع في معبر باب الهوى.

وتظاهر آلاف السوريين من محافظة إدلب عند نقطة الحدود السورية التركية في "باب الهوى"، مطالبين بفتحِ الحدود، وتسهيلِ هجرتِهِم إلى أوروبا أو وقف هجوم القوات النظامية على إدلب.

وهتف المتظاهرون ضد الجيش التركي، متهمينه بالخيانة لسماحه بالهجوم على إدلب.

وأطلق حرس الحدود التركي الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين، لمنعهم من الدخول إلى الأراضي التركية.

ورصد مقطع فيديو المتظاهرين يهتفون "بلدنا حرة.. تركيا تطلع برة".

فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن متظاهرين سوريين أصيبوا بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي جراء استهدافهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

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