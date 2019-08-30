الداخلية اليوم.. الإفراج عن 667 سجينا بمناسبة عيد الاضحى .. القضاء على 6 أفدنة بانجو بـ اسيوط.. تطهير العاصمة من الاشغالات .. فيديو

الداخلية اليوم:

- ضبط 80 طن مبيدات زراعية مغشوشة بمصنع فى برج العرب

- ضبط 46 طن مصنعات لحوم وجلود حيوانية فاسدة بمصنع فى الإسماعيلية

- سقوط عنصرين إجراميين بـ 3 كيلو هيروين في العبور

- أمن القاهرة يشن حملات لإزالة الإشغالات بمناطق وميادين العاصمة

- الداخلية: الإفراج عن 667 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى

- 6 أفدنة بانجو وقنب.. الشرطة تستهدف زراعات المخدرات فى القصير بأسيوط



واصلت وزارة الداخلية جهودها على كافة المحاور والقطاعات المختلفة بها شن الحملات الامنية المختلفة بالمحافظات، لضبط كافة صور الخروج عن القانون وضبط مرتكبي الوقائع الإجرامية ومداهمة البؤر الخارجة عن القانون على مدار اليوم، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية المختلفة، ومن خلال ذلك التقرير والسطور القادمة نرصد اهم تلك النتائج.



عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.



انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (205) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية - رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال ( بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية ) .



كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم .. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (462) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.



فتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن الأسكندرية من ضبط مصنعًا للمبيدات الزراعية بدون ترخيص بمنطقة برج العرب.



وأكدت التحريات إنتاجه لمبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، ونجحت الإدارة من ضبط قرابة 80 طن مبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المصنع والمبيدات المضبوطة.



وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم في أبوصوير بالإسماعيلية لحيازته 26,900 طن "دهون حيوانية- جلود- هوالك" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، و19 طن سلع غذائية "سجق- شاورمة- لانشون" معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى.



وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بمدينة العبور تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما 3 كيلو جرامات لمخدر الهيروين، وذلك فى إطار مواصلة الجهود الأمنية لمكافحة كافة أشكال الجريمة والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمين على إرتكابها ، والتى من بينها مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ورصد التشكيلات العصابية القائمة على جلبها وترويجها.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر شديدة الخطورة من ذوى السوابق الإجرامية فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين" وترويجه على عملائهما بنطاق واسع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية وهما كلٍ من سيدة بدون عمل 27 سنة من أهالى كوم السمن ومقيمة بدائرة قسم شرطة العبور – سبق إتهامها فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، زوجة أحد العناصر الإجرامية فى مجال تجارة المخدرات ومحبوس حاليًا لإتهامه فى عدد "3" قضايا "مخدرات" كما يشار إلى أن المذكورة تنتمى إلى عائلة شديدة الخطورة فى مجال الإتجار بمخدر "الهيروين"، وقد سبق حبس وإتهام شقيقتيها فى العديد من قضايا الإتجار بالمواد المخدرة، وعاطل 23 سنة من أهالى الحزانية - شبين القناطر، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق – سبق إتهامه فى قضية "مخدرات".



عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة بالإشتراك مع قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات أمام مسكن الأولى، وبحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت ( "3" كيلو جرام)، و430 ألف جنيه، و4 هواتف محمولة، و4 ميزان.



وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، وإستخدامهما للسيارة والهواتف والموازين فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات..تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



وقامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بتوجيه حملات مُكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.



وذلك استمرارًا لجهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى مواجهة كافة صور الخروج عن القانون، والعمل على تفعيل التواجد الأمنى بكل الطرق والمحاور والميادين بنطاق القاهرة وتوجيه الحملات المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها ومجابهة ظاهرة انتشار عربات "التوك توك" والمقاهى بدون ترخيص.



استهدفت حملة أمنية مكبرة منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط لإبادة الزراعات المخدرة.



قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط، استهدفت منطقة القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التى تخصص نشاطها الإجرامى فى مجال زراعة نبات القنب المخدر "البانجو".



أسفرت جهود الحملة عن إستهداف عدد 8 من العناصر الإجرامية الخطرة وضبط مساحة منزرعة بأرض غير محيزة لنبات القنب المخدر "البانجو"، تقدر مساحتها 2 فدان و22 قيراطا، و3 أفدنة منزرعة لنبات القنب مغتمرين بمياه النيل نظرًا لإرتفاع منسوب المياه، ومخزن به كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 500 كيلو جرام.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.