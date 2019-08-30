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في خطوتين.. طريقة عمل الذرة المسلوق

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:59 م
طريقة عمل الذرة المسلوق
طريقة عمل الذرة المسلوق
آية التيجي
موسم الذرة بدأ منذ فترة، وتعتبر الذرة من أشهي الماكولات التي يعشقها الأطفال والكبار أيضا، ولكن لا يجب تقديمه مشويا باستمرار، ويمكن تقديمه بعدة طرق مختلفة، لذا قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الذرة المسلوق، وإليكم طريقة عمل الذرة المسلوقة بالتفصيل.

وقت التحضير: ٣٠ دقيقة
وقت الطبخ: ٣٠ دقيقة
الكمية: 4 أفراد

تعتبر الذرة المسلوقة من الوصفات المحببة جدًا لدى الصغار، لذا نقدم لكم طريقة عمل الذرة المسلوق، والتي تعد من أشهر الوصفات التي تم اقتباسها من المطبخ العالمي، ويمكن تقدميها لأطفالك كمكافأة لهم سيسعدون بها كثيرًا.

طريقة عمل الذرة المسلوق

مقادير الذرة المسلوق :

2 ذرة مقسم إلى نصفين
1 لتر ماء

طريقة عمل الذرة المسلوق :

1- قطعي كوز الذرة إلى نصفين ثم اسلقيه في الماء حتى ينضج تمامًا.
2- قدمي أنصاف الذرة المسلوقة لصغارك.

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