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فن

تعرف على الأعمال الدرامية الجديدة خلال شهر سبتمبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:55 م
ماجد المصرى
ماجد المصرى
أحمد البهى
أيام قليلة ويبدأ الموسم الدرامى الجديد، حيث أعلنت عدد من القنوات عن بدء عرض مجموعة من الأعمال الدرامية خلال الأسبوع القادم، وفى السطور التالية نرصد تلك الأعمال .

قيد عائلي 2
تحدد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر لبدء عرض الموسم الثانى من مسلسل قيد عائلى والعمل من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

بحر
كما تقرر عرض مسلسل " بحر " ، والذى يعد البطولة الاولى للفنان ماجد المصرى ، وتشارك فى بطولته الفنان سلوى عثمان ، وتدور احداثه فى صعيد مصر.

نصيبى وقسمتك 3
ويعد الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك من أهم الأعمال المقرر عرضها ، خلال الموسم الدرامى الجديد ،نظرًا لنجاح أجزاءه السابقة ، ومن المقرر ان تم عرض حكاية " أتفضلوا عندنا فى الصالون " للفنانة هنا شيحة كأول قصة من المسلسل الذى يضم 6 قصص .

عروس بيروت
يعود الفنان ظافر العابدين للدراما من خلال عمل درامى جديد تصل حلقاته إلى 100 حلقة، ويشاركه فى البطولة كارمن بصيص، ويحمل اسم عروس بيروت، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى اجتماعى، وحددت الشركة المنتجة أوائل سبتمبر لعرضه.

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