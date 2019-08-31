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تفاقم التوترات بين جورجيا وأوسيتيا.. وأمريكا تحذر روسيا من المواجهة

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:20 ص
قوات من الجيش الروسي
قوات من الجيش الروسي
أحمد قاسم
حذّرت جورجيا، أمس الجمعة، من مخاطر اندلاع مواجهة عسكرية مع أوسيتيا الجنوبية، وذلك في أعقاب مطالبة الجيب الانفصالي السلطات الجورجية بإزالة نقطة تفتيش تابعة لها أقيمت على حدوده.

وأعلنت وزارة الخارجية الجورجية أنها رصدت "حركة لمعدات عسكرية وجنود" قرب قرية شورشانا، حيث أقامت السلطات الجورجية نقطة التفتيش.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الجورجية ماري نارشيماشفيلي، إن الموقف ينطوي على "خطر التصعيد الى مواجهة خطيرة".

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قالت فيه: "نتابع تقارير عن حشد عسكري قرب الخط الحدودي لأوسيتيا الجنوبية الواقعة تحت سيطرة روسيا بجورجيا وندعو روسيا لعدم التصعيد".

وخلال محادثات جرت الخميس برعاية الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طالبت أوسيتيا الجنوبية الشرطة الجورجية بتفكيك نقطة التفتيش الجمعة، وفقا لأحد المشاركين في الاجتماع.

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