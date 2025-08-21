تجارية مطروح تستقبل رئيسها السابق تعزيزا لجسور التواصل مع رموزها

استقبل مختار جبريل علي رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور صالح عبد الزين، رئيس مجلس الإدارة الأسبق والرئيس الشرفي للغرفة، وذلك بحضور حسن عبد المقصود ريزة النائب الاول لرئيس مجلس الادارة ومحمد غازي مدير عام الغرفة.



من جانبه أكد مختار جبريل، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة التجارية بمطروح على تعزيز جسور التواصل مع رموزها وقياداتها السابقين الذين كان لهم دور بارز في خدمة المجتمع التجاري.

شهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الحركة التجارية، وتعزيز الخدمات المقدمة للتجار وأبناء المحافظة، بما يتماشى مع خطة الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد مجلس الإدارة اعتزازه وتقديره لما قدمه الدكتور صالح عبد الزين من جهود رائدة وعطاء ممتد عبر سنوات طويلة، ساهم خلالها في دعم التجار والدفاع عن مصالحهم، وترسيخ مكانة الغرفة كبيت للتجار بمحافظة مطروح.



تأتي هذه الزيارة في إطار استمرار مسيرة التعاون، والحرص على الاستفادة من الخبرات السابقة التي تمثل قيمة كبيرة ورافدًا مهمًا لمسيرة الغرفة الحالية والمستقبلية.