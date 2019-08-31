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رياضة

مصر تحطم الأرقام القياسية في دورة الألعاب الإفريقية بـ270 ميدالية

السبت 31/أغسطس/2019 - 02:28 ص
دورة الألعاب الإفريقية
دورة الألعاب الإفريقية
أ ش أ
حطمت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة المقامة في مدينة الرابط بدولة المغرب وتختتم منافساتها السبت، جميع الأرقام القياسية في عدد الميداليات المسجلة في تاريخ دورات الألعاب الإفريقية، التي انطلقت عام 1965 بالكونغو برازفيل.

ونجحت البعثة المصرية - هذا العام - في كتابة تاريخ جديد في الألعاب الأفريقية بتحقيق 270 ميدالية، منها 101 ميدالية ذهبية و97 ميدالية فضية و72 ميدالية برونزية.

وكان الرقم القياسي السابق لعدد الميداليات تم تسجيله في دورة الألعاب الإفريقية (2015)، التي أقيمت في الكونغو، وحملت مصر لقبها بالحصول على 217 ميدالية بواقع 85 ميدالية ذهبية و63 ميدالية فضية و69 ميدالية برونزية.

وعاد المصريون - بعد أربع سنوات في المغرب - ليحطموا الرقم القياسي في عدد الميداليات مرة ثانية، ويسطروا تاريخا جديدا في دورات الألعاب الإفريقية قبل ختام منافسات الدورة الحالية بيوم وينتظر زيادة رصيد مصر من الميداليات غدا السبت في آخر منافسات البطولة التي ستشهد منافسات زوجي التنس الأرضي ومنافسة منتخب الكرة الطائرة على البرونزية.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب إن ما تحقق في المغرب هو نتاج عمل متواصل للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية ونتيجة لدعم الدولة المصرية والاهتمام بالرياضة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل مستمر.

وأضاف حطب - في تصريح صحفي الجمعة - إن "ما تحقق في دورة الألعاب الإفريقية في المغرب كان متوقعا، وأعلن عنه في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل سفر البعثة للمغرب؛ للإفصاح عن تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".

وتابع: "أتقدم بالشكر والتقدير لكل الاتحادات والمدربين والإداريين واللاعبين على ما بذلوه من جهد خلال منافسات الدورة، رغم المنافسة الشرسة من الدول المشاركة التي حضرت ببعثات كبيرة ولاعبين محترفين في الخارج من أجل المنافسة ورغم ذلك نجح أبطال مصر في كتابة تاريخ جديد واحتلال صدارة الدورة بأرقام تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ الدورات الإفريقية".

وشدد على أن ما تحقق يضاعف المسئولية على الجميع من أجل الاستمرار في نفس التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية مؤكدا ان الهدف القادم هو تحقيق ميداليات أولمبية في طوكيو 2020 لأنها الهدف الأكبر والذي تم الاستعداد له جيدا.

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