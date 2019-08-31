نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفى

اقترب مسئولو النادي الإسماعيلي من التعاقد مع اللاعب صبري رحيل نجم الأهلي والزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأصفر استعدادا لانطلاق الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.



ويرغب اللاعب صبري رحيل في الرحيل عن ناديه الاتحاد السكندري بعد أن أخبره طلعت يوسف مدرب الفريق بأنه ليس في حساباته الموسم المقبل، ولن يشارك بصفة أساسية، كما أن إدارة سيد البلد تعمل علي بيع اللاعب نظرا لقيمة عقده الكبيرة في الفريق وجلوسه احتياطيا باستمرار.



ويسعي النادي الإسماعيلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق خاصة بعد رحيل اللاعب طارق طه لنادي بيراميدز، وعدم وجود ظهير أيسر في الدراويش حتي الآن.