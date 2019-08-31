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فن

‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه يتصدر تويتر ومغردون... قامة عريقة

السبت 31/أغسطس/2019 - 04:01 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر هشتاج #الحلفاوي—قيمة_اهلاوية وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
‏القبطان فنان كبير مثقف وصاحب راي ووجهه نظر
واهلاوي طبعا كما يجب ان يكون ❤❤

‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه.

‏كبير مشجعى الأهلى القيمة والقامة...المثقف والمحترم بأخلاقه وأسلوبه ❤️
‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه.


‏جمهور الاهلي في ضهر الاستاذ نبيل الحلفاوي
‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه

‏من بدايتى على تويتر عمرى ماشفته كتب كلمة خارجة او أستخفاف من حد
كلامه على طول بالدليل

موسوعة ثقافية وقامة فكرية عظيمة وده للاسف لا يتماشى مع فكر القطيع المخطط اللى واخد على التف فى وشهم

‎#الحلفاوي_قيمه_اهلاويه.

ويحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي ابداء رأية في كافة القضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية.

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