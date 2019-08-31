اهم الاخبار.. أسباب انخفاض سعر الدولار.. نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي.. 13 % من الشركات تغادر الصين

بعد ارتفاع أسعار الثوم ..الفلاحين: علينا توفير التقاوى الموصى بها من وزارة الزراعة لتفادى ارتفاعها.. والمنتجين الزراعيين: نحتاج إلى سياسة زراعية وتصديرية