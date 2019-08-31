اهم الاخبار.. أسباب انخفاض سعر الدولار.. نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي.. 13 % من الشركات تغادر الصين

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
السيسى يلتقى رئيس حزب كوميتو.. ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع اليابان
في اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بيوكوهاما، "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان.. للمزيد اضغط هنا
شريك استراتيجي.. السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية
في اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بيوكوهاما، "تاكيهيكو كاكيوشي"، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية.. للمزيد اضغط هنا
زيادة الاحتياطي وهبوط الفائدة.. تعرف على أسباب انخفاض سعر الدولار
في اهم الاخبار أنه شهد الدولار على مدار 8 شهور، منذ بداية العام الجاري، انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه وصل إلي ما يقارب 1.34 قرشًا، حيث بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى أمس الجمعة، 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، في أول يناير الماضي.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس الأمريكي: 13 % من الشركات تغادر الصين
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، أن نحو 13 بالمائة من الشركات ستخرج من الصين.. للمزيد اضغط هنا
توجيه وتحذير.. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد السعودي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن مازن الكهموس الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية قال إن لي العهد وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد.. للمزيد اضغط هنا
تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة
فتح في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد، وذلك بـ اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
محمود العسيلى: اعتذرت عن أزمة صورة معاك واسطة.. وأعمل على تطوير الموسيقى التي أقدمها.. فيديو
وفي اهم الاخبار أن المطرب محمود العسيلى خرج عن صمته لأول مره وتحدث عن أزمه الصورة التي كانت في في إحدى حفلاته، حينما قال لأخد معجبية بعدما طلب صورة معه «معاك واسطة».. للمزيد اضغط هنا
نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفى
وبـ اهم الاخبار أن مسئولو النادي الإسماعيلي اقتربوا من التعاقد مع اللاعب صبري رحيل نجم الأهلي والزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأصفر استعدادا لانطلاق الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.. للمزيد اضغط هنا
محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي .. فيديو
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق ارسنال الإنجليزي، وصل إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. للمزيد اضغط هنا
مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة
كما جاء بـ اهم الاخبار أن نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمرت بحبس حلاق لاتهامه بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة واغتصابها بعد فشله فى سرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. للمزيد اضغط هنا
السيسى يلتقى رئيس حزب كوميتو.. ويؤكد اعتزاز مصر بعلاقاتها مع اليابان
في اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بيوكوهاما، "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان.. للمزيد اضغط هنا
شريك استراتيجي.. السيسي يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية
في اهم الاخبار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمقر إقامته بيوكوهاما، "تاكيهيكو كاكيوشي"، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية.. للمزيد اضغط هنا
زيادة الاحتياطي وهبوط الفائدة.. تعرف على أسباب انخفاض سعر الدولار
في اهم الاخبار أنه شهد الدولار على مدار 8 شهور، منذ بداية العام الجاري، انخفاضًا كبيرًا أمام الجنيه وصل إلي ما يقارب 1.34 قرشًا، حيث بلغ سعر الدولار فى البنك المركزى أمس الجمعة، 16.50 جنيه للشراء، 16.60 جنيه للبيع، مقابل 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيه للبيع، في أول يناير الماضي.. للمزيد اضغط هنا
الرئيس الأمريكي: 13 % من الشركات تغادر الصين
وجاء بـ اهم الاخبار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم السبت، أن نحو 13 بالمائة من الشركات ستخرج من الصين.. للمزيد اضغط هنا
توجيه وتحذير.. رئيس هيئة مكافحة الفساد الجديد يكشف ما دار بينه وبين ولي العهد السعودي
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن مازن الكهموس الرئيس الجديد لهيئة مكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية قال إن لي العهد وجهه بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على الإجراءات البيروقراطية ومحاربة الفساد.. للمزيد اضغط هنا
تنسيق الجامعات 2019 .. تعرف على كيفية تسجيل الرغبات لطلاب الدور الثاني بـ الثانوية العامة
فتح في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الدور الثاني الناجحين للثانوية العامة هذا العام 2019، لتدوين رغباتهم، والذي كان من المقرر فتحه خلال الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ولكنه بدأ في السماح للطلاب بتسجيل الرغبات قبل الموعد المعلن بيوم واحد، وذلك بـ اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
محمود العسيلى: اعتذرت عن أزمة صورة معاك واسطة.. وأعمل على تطوير الموسيقى التي أقدمها.. فيديو
وفي اهم الاخبار أن المطرب محمود العسيلى خرج عن صمته لأول مره وتحدث عن أزمه الصورة التي كانت في في إحدى حفلاته، حينما قال لأخد معجبية بعدما طلب صورة معه «معاك واسطة».. للمزيد اضغط هنا
نجم الأهلي السابق يقترب من الإسماعيلي في الميركاتو الصيفى
وبـ اهم الاخبار أن مسئولو النادي الإسماعيلي اقتربوا من التعاقد مع اللاعب صبري رحيل نجم الأهلي والزمالك السابق والاتحاد السكندري الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار تدعيم الفريق الأصفر استعدادا لانطلاق الموسم المقبل سواء بطولة الدوري المصري أو البطولة العربية.. للمزيد اضغط هنا
محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانتقال إلى بيشكتاش التركي .. فيديو
كذلك جاء بـ اهم الاخبار أن الدولي المصري محمد النني لاعب وسط فريق ارسنال الإنجليزي، وصل إلى تركيا من أجل الانتقال لصفوف بيشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. للمزيد اضغط هنا
مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة
كما جاء بـ اهم الاخبار أن نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمرت بحبس حلاق لاتهامه بقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة حدائق القبة واغتصابها بعد فشله فى سرقتها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.. للمزيد اضغط هنا