محمد صلاح في مهمة مزدوجة مع ليفربول أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الإنجليزي.



ويسعى ليفربول بقيادة محمد صلاح لتحقيق الفوز الـ 13 على التوالي في الدوري الدوري الإنجليزي، وكسر رقمه القياسي في الموسم الماضي بتحقيق الفوز في 12 مباراة على التوالي، بينما يأمل بيرنلي في تحقيق نتيجية إيجابية أمام الريدز.



ويطمح محمد صلاح في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم خارج قلعة أنفيلد، حيث جاءت أهدافه الثلاثة على ملعب الريدز.



وحقق الريدز العلامة الكاملة في الثلاث مباريات السابقة، حيث فاز على نوريتش سيتي، وساوثهامبتون وأرسنال.



وكان محمد صلاح تألق مع ليفربول في المباراة الماضية أمام أرسنال، حيث سجل هدفين في فوز الريدز بثلاثة أهدا مقابل هدف.



يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل بيرنلي السادس بـ 4 نقاط.



ويلتقي اليوم أيضا في نفس الجولة ساوثهامبتون مع مانشستر يونايتد، وليستر سيتي مع بورنموث، ومانشستر سيتي مع برايتون، ونيوكاسل مع واتفورد، ووست هام مع نوريتش سياي، وكريستال بالاس مع أستون فيلا، وتشيلسي مع شيفليد يونايتد.

