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اقتصاد

عيار 21 يسجل 702 جنيه للجرام .. أسعار الذهب اليوم السبت 31 - 8 - 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 31 أغسطس 2019، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 702 و704 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 602 و603 جنيهات.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 802 و805 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب سعرًا يتراوح ما بين 5616 و5632 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعرا يتراوح بين 735 إلى 738 وعيار 14 سعرا يتراوح ما بين 468 و469 جنيها، وعيار 12 من 401 و402 جنيه.

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