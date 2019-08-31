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أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 31-8- 2019.. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:41 ص
دولار
دولار
ندى فتح الله
سجل سعر الدولار في مصر اليوم، السبت 31-8- 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.63 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 31-8 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: بيع 16.63 جنيه، وشراء 16.53 جنيه.
اليورو: بيع 18.53 جنيه، وشراء 18.41 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 20.16 جنيه، وشراء 20.05 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.65 جنيه، وشراء 15.55 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 17.05 جنيه، وشراء 16.94 جنيه.

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