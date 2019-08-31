افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة بنات لعام 2019 بصالة هيئة قناة السويس الاثنين

أعلن اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية أنه من المقرر أن تستضيف المحافظة بطولة العالم لكرة الطائرة بنات 2019 والتى يشارك بها فرق 20 دولة من مختلف دول العالم والمقرر لها خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر الى 15 من شهر سبتمبر المقبل والتى تقام تحت رعاية رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وتقام مسابقات البطولة على ملاعب الصالة المغطاة لهيئة قناة السويس .





وأضاف أنه سوف تنطلق فعاليات دورة مهرجان الاسماعيلية الدولى العشرون للفنون الشعبية وحفل الافتتاح الرسمى للمهرجان مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر سبتمبر باستاد النادى الاسماعيلى .



