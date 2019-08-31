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فن

تامر هجرس وبناته وزوجته في أحدث ظهور .. شاهد

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:58 م
تامر هجرس واسرته
تامر هجرس واسرته
محمد بدران
نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له برفقة أسرته، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر تامر هجرس في الصورة برفقة زوجته ميرال، وابنتيه تمارا وتالا، ولاقت الصور اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وعلق تامر هجرس على الصور قائلًا: "قوة الحب الحمد لله الحمد لله".

وشارك هجرس خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.​

تامر هجرس وبناته وزوجته في أحدث ظهور .. شاهد

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