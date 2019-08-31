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رياضة

تعليق كهربا على تسجيل أول هدف له في الدوري البرتغالي

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:24 م
كهربا
كهربا
محمد بدران
عبر محمود كهربا، لاعب المنتخب الوطني، المحترف في أفيس البرتغالي، عن سعادته لإحرازه أول أهدافه مع فريقه في الدورى البرتغالى".

ونشر محمود كهربا صورا له من مباراة فريقه أمام فاماليساو ضمن الجولة الرابعة من المسابقة وعلق قائلًا "الحمد لله"


وانتهت المباراة بخسارة أفيس بنتيجة 2-3 أمام فاماليساو، وظل رصيده 3 نقاط فقط في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

ولم يبدأ كهربا المباراة بشكل أساسي حيث شارك في الدقيقة 71 من عمر اللقاء وكانت النتيجة 2-1 لصالح المنافس.
تعليق كهربا على تسجيل أول هدف له في الدوري البرتغالي
تعليق كهربا على تسجيل أول هدف له في الدوري البرتغالي

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