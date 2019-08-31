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حوادث

التصريح بدفن جثة أمين شرطة قتله مهتز نفسيا فى الزمالك

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:47 م
الشهيد
الشهيد
عمرو خليفة:
أمرت نيابة قصر النيل، بتشريح جثة أمين شرطة استشهد إثر طعنة على يد مهتز نفسيًا فى الزمالك، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب تشريحها، وكذلك التحفظ علي السلاح المستخدم ومطابقته بالإصابات الموجودة بجثمان الشهيد.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادثة، وتتبع خط سير المتهم حتي وقوع الحادث، وكذلك استعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

و طعن شخص مجهول أمين شرطة أثناء خدمته بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم مهتز نفسيا وحاول الهرب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه واصطحابه لقسم قصر النيل وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.

وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهم والسلاح المضبوط على النيابة العامة للتحقيق.

وفوجئ أمين شرطة بمنطقة الزمالك، بشخص يقترب منه ويسدد له طعنات ليسقط غارقا فى دمائه وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، فيما تمكن رجال الأمن المتواجدون بمحيط منطقة الواقعة من ضبط المتهم.

وخلال استجوابه، تبين أنه مهتز نفسيا ويهذى بكلمات غير مفهومة وتم اقتياده لقسم قصر النيل وضبط أداة الجريمة سلاح أبيض "سكين" تم التحفظ عليها.

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