بعد خلافهما الأخير .. تاريخ الأزمات بين محمد صلاح وساديو ماني

ألقت الصحف البريطانية الضوء على الخلاف الأخير الذي احتد بين النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي ومنافسه على الأكثر تهديفا السنغالي ساديو ماني، والذي نشب خلال مباراة ليفربول الإنجليزي وبيرنلي في المباراة التي فاز بها الريدز بثلاثة أهداف دون رد في مباراة ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدوري الإنجليزي.



حدثت أزمة بين محمد صلاح وماني، حيث رفض الأول تمرير الكرة الي السنغالي، ثم قرر المدير الفني الألماني يورجن كلوب خروج ماني من المباراة ليعبر اللاعب عن تزمره خلال توجه نحو مقاعد البدلاء.



وانفعل ساديو ماني بشدة ولوح بيديه امام الجميع بأن محمد صلاح كان من المفترض أن يمرر له الكرة أمام المرمى، ولكن مع ذلك قرر يورجن كلوب إخراجه والإبقاء على محمد صلاح داخل الملعب.



وسلطت الصحف الإنجليزية على ما أسمته بـ «التاريخ الأسود» في الأزمات المماثلة بين محمد صلاح وماني، حيث رأت صحيفة «تيلجراف» أن الأزمة بين محمد صلاح وماني بدأت من الموسم الماضي ولم ينجح يورجن كلوب في السيطرة عليها.



بينما ترى صحيفة إكسبريس أن ماني غاضب من محمد صلاح بعدما فعله في مباراة بيرنلي الأخيرة، كما أنها سلطت الضوء على ما قام به ثنائي ليفربول جيمس ميلنر وجو جوميز، حيث قاما بتهدئة ماني بسبب غضبه الذي ظهر عبر شاشات التليفزيون.