العثور على جثة لشاب مجهول الهوية بإحدى الترع بالدقهلية

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية على جثة. لشاب مجهول الهوية بترعة المنصورية. أمام معهد النيل كوبرى الشرقاوية بمحافظة الدقهلية.



حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بظهور جثة مجهولة الهوية والعنوان طافية بمياه ترعة المنصورية.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ حيث تمكنت من استخراجها وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من عمره ويبلغ حوالى 22عاما.



تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولى،فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هوية الجثة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.